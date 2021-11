Unicredit cede a Koc intera partecipazione in Yapi

Unicredit

(Teleborsa) -cede l’intera partecipazione in Yapi ve Kredi Bankasi A.S. Di conseguenza, si legge in una nota,al cambio corrente, mentre il rimanente 2% si prevede sia ceduto sul mercato.Il completamento della vendita a Koç è subordinato all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari nelle giurisdizioni interessate ed è atteso nel primo trimestre 2022.Si prevede che l’operazione, sulla base dei dati al 30 settembre 2021, avrà complessivamente undi UniCredit (i.e. low-mid single digit).Per l'esercizio 2021, assumendo anche altre condizioni, l’operazione genererà un impatto negativo sul conto economico consolidato di circa Euro 1,6 miliardi (sulla base dei valori al terzo trimestre 2021), derivante principalmente dalla riserva oscillazione cambi relativa alla partecipazione in YKB, che non genera impatti sul CET1 in quanto già attualmente rilevata.