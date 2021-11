Fisco, MEF: entrate tributarie e contributive crescono del 9,7% nei primi 9 mesi 2021

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha comunicato chenei primi nove mesi dell'anno hanno mostrato una(+45.655 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2020. Il dato tiene conto della variazione positiva dell'11,5% (+35.432 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 6,3% (+10.223 milioni di euro). Viene sottolineato che il confronto tra il risultato dei primi nove mesi del 2021 e quello del corrispondente periodo dell'anno precedente presentaper fronteggiare l'emergenza sanitaria nelle quali rientrano sospensioni, riduzioni o recupero dei versamenti per diverse tipologie d'imposta.Le entrate tributarie nei primi nove mesi del 2021 evidenziano una crescita pari a 35.432 milioni di euro (+11,5%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delleal bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+37.367 milioni di euro, +12,3%), mentre risultano in flessione gli(-674 milioni di euro, -10,9%). Il gettito relativo allemostra una variazione positiva (+4.285 milioni di euro, +13,3%). Le poste correttive - che riducono le entrate del bilancio dello Stato - risultano in aumento di 5.546 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 (17%).Gli incassi contributivi dei primi nove mesi del 2021 sono risultati pari a 173.238 milioni di euro, in aumento di 10.223 milioni di euro (+6,3%) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Leammontano a 161.177 milioni di euro, in aumento di 9.384 milioni di euro rispetto al 2020 (+6,2%). A tale risultato concorrono sia le entrate contributive del settore privato, (che risultano in crescita del 7,5%) sia quelle delle gestioni dei lavoratori dipendenti pubblici (+2,2 % rispetto al 2020). Iammontano a 5.502 milioni di euro, in diminuzione del 7,8% rispetto al corrispondente periodo del 2020.Lerisultano pari a 6.559 milioni di euro, in aumento di 1.304 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Tale andamento, viene sottolineato, è significativamente influenzato dalla ripresa graduale dell'attività economica nonché dalle sospensioni dei versamenti dei contributi deliberate a partire dal mese di marzo 2020 dai singoli Enti.