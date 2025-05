Unidata, ricavi e margini in crescita nel primo trimestre

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, ha chiuso il primo trimestre 2025 contotali consolidati, pari a 25,5 milioni, in lieve crescita (+1%) rispetto ai primi 3 mesi 2024 (€ 25,3 milioni), confermando il breakdown dei ricavi per area di business come evidenziato nella tabella sottostante.L’ EBITDA risulta pari a circa 7,3 milioni (+5% rispetto a € 7,0 milioni nei primi 3 mesi 2024) con un EBITDA Margin pari al 28,8% (27,7% nei primi 3 mesi 2024). Tale miglioramento, spiega la società nella nota dei conti, è collegato essenzialmente a una più efficiente gestione dei costi operativi.Il(EBIT), pari a 4,6 milioni, ha registrato un incremento del 4% rispetto ai primi 3 mesi 2024 (€ 4,4 milioni) con un EBIT Margin pari al 17,9% (17,4% nei primi 3 mesi 2024). Il(EBT), pari a 3,6 milioni, risulta in crescita di circa l’11% rispetto al risultato registrato nei primi 3 mesi 2024 (3,3 milioni).Nel corso dei primi 3 mesi del 2025 sono stati effettuatiper circa 1,3 milioni, suddivisi in 0,2 milioni in immobilizzazioni immateriali e € 1,1 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all’area infrastruttura.L’, ai fini ESMA, è pari a 38,2 milioni, in netta diminuzione rispetto a 43,8 milioni al 31 dicembre 2024, grazie alla buona generazione di cassa operativa e allo svincolo del deposito pari a 2,4 milioni, avvenuto nel mese di gennaio.Nel corso del 2025, si legge nella nota, "il Gruppo proseguirà lungo il percorso di crescita delineato nel Piano Industriale 2025-2027, continuando a focalizzarsi su alcune aree principali con elevato valore aggiunto in mercati in espansione, dove è già attiva, come i Datacenter, la Cybersecurity, l’IoT e le Smart City. Proseguiranno, inoltre, le attività e gli investimenti legati alle Joint Venture, Unifiber Italy e Unitirreno, che già nel corso del primo trimestre hanno ottenuto importanti traguardi".In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione e secondo i termini, condizioni e finalità previste dalla delibera dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti dell’8 maggio 2025.