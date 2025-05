Agenzia delle Entrate, sito in tilt per la precompilata

(Teleborsa) -. E' con questi ostacoli che si stanno confrontando, per le operazioni relative allao per uno dei tantipresenti sul sito dell', curato da Sogei."Ancora una volta, nel pieno della campagna dichiarativa, i professionisti che operano in ambito fiscale si trovano adel sito dell’Agenzia delle Entrate, che da questa mattina presenta graviche non permettono l’utilizzo dei servizi telematici fondamentali per l’invio delle dichiarazioni fiscali", denuncia, definendo il disservizioper un Paese che "punta sulla digitalizzazione"."Ancora una volta, operatori e professionisti si sono trovati impossibilitati ad adempiere ai propri obblighi a causa del “blocco” del portale, dovuto a malfunzionamenti strutturali”, afferma, presidente dell’, esprimendo preoccupazione per "una situazione che si ripete, compromettendo non solo l’efficienza operativa dei commercialisti, ma anche la puntualità e la correttezza degli adempimenti da parte dei contribuenti"."Unche deve portare il governo aper garantire a cittadini e commercialisti un accesso costante ed efficiente al sito dell’Agenzia delle Entrate", denuncia il, richiamando il disservizio verificatosi lo scorso 16 maggio che ha costretto l'Agenzia a prorogare al 30 maggio il termine per le scadenze fiscali e contributive.