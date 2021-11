Garofalo Health Care, operatività su azioni proprie

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2021, ha comunicato che, dal 9 al 12 novembre 2021,pari allo 0,02% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,7525 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito degli acquisti comunicati sopra, al 15 novembre, la società attiva nel settore della sanità privata accreditata detiene 798.653 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,89% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,82%.