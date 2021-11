Cambi, sterlina ai massimi da inizio 2020 sull'euro

(Teleborsa) - Prosegue sostenuta la sterlina nei confronti dell'euro dopo il rally innescato in scia al dato sull'inflazione che ha evidenziato una accelerazione dei prezzi, nel mese di ottobre. Un'indicazione importante per lache a sorpresa non ha ritoccato i tassi nell'ultima riunione. La valuta inglese è volata sui massimi da febbraio 2020.Nei confronti della divisa unica, la sterlina ha spinto l'euro fino a sotto quota 84 pence, mentre rispetto al biglietto verde è arrivata a un top di 1,3480.