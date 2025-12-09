Milano 12:24
43.551 +0,27%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:24
9.653 +0,09%
Francoforte 12:24
24.098 +0,21%

Cambi: euro a 0,8732 sterline alle 11:30

Euro a 0,8732 sulla sterlina inglese alle 11:30.
