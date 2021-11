Fitch conferma rating di FS Italiane a BBB- con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato Italiane,(che riflette quello della Repubblica Italiana). L'agenzia di rating ha inoltre confermato lo Standalone Credit Profile di FS Italiane a "bbb-", anch'esso in linea con quello della Repubblica ItalianaFitch evidenzia che i contributi in conto capitale da parte dello Stato coprono circa il 70% della spesa per investimenti consolidata e prevede che questa quota salga a circa l'80% nell'ambito del Recovery Plan., in quanto beneficiaria di oltre il 10% (circa 30 miliardi di euro) dei fondi complessivi del piano", si legge nell'analisi.