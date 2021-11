Future USA contrastati. Nuove restrizioni pesano su titoli ciclici

Applied Materials

Foot Locker

Apple

Workday

Intuit

Ross Stores

Palo Alto Networks

Williams-Sonoma

(Teleborsa) - Dopo una seduta chiusa in maniera contrastata, in cui S&P500 e Nasdaq si sono mantenuti su livelli record sostenuti dal comparto della distribuzione e da quello tecnologico, i future USA indicano che il mercato americano dovrebbe aprire la giornata con il Dow Jones in pesante rosso e il Nasdaq in buon rialzo. L'attenzione degli investitori è sullache sta interessando l'Europa e potrebbe avere, nonostante i buoni risultati mostrati durante la stagione delle trimestrali.Il contratto sullascia sul terreno lo 0,69% a 35.622 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,32% a 4.691 punti. Il derivato sulsegna un +0,43% a 16.554 punti.Sul, la giornata è prima di spunti significativi. Tra ici sono(la trimestrale ha deluso le aspettative),(prevede che i problemi alla supply chain continueranno e peseranno sul trimestre in corso),(secondo indiscrezioni di stampa, sta spingendo per lanciare la sua auto elettrica già nel 2025),(trimestrale positiva, ma gli effetti della pandemia peseranno anche il prossimo anno) e(hanno diffuso i risultati dell'ultimo trimestre).