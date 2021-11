Corre Inwit sulla scia di TIM

Inwit

FTSE MIB

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

Inwit

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,96% sui valori precedenti che ha come primo azionista una holding controllata da TIM, quest'ultima oggi protagonista a Piazza Affari (+25,3%) dopo la mossa del fondo statunitense KKR pronto a formulare un'OPA a 0,505 euro per azione per il 100% del gruppo di telecomunicazioni..Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 10,69 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 10,27. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11,11.