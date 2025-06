Apertura positiva per Piazza Affari e i listini europei, al via Ops di BPER su Pop Sondrio

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.L'attenzione rimane rivolta agli sviluppi ine al conflitto trache sta spingendo in alto il prezzo del petrolio. In settimana invece sono in programma la riunione della Fed e di alte importanti banche centrali mentre in Canada si incontrano i leader del G7.A Piazza Affari partono bene. Sul fronte delin corso nel settore in Italia, poco mossa Mediobanca dopo la decisione di rinviare il voto sull'Ops per Banca Generali. Oggi al via invece l’Ops promossa dasuNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,155. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 3.432,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 73,58 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +90 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,45%.resta vicino alla parità(+0,08%), piatta, che tiene la parità, e composta, che cresce di un modesto +0,32%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,49%, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 42.062 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,05%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(+0,09%).di Milano, troviamo(+1,68%),(+1,52%),(+1,42%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.del FTSE MidCap,(+2,31%),(+2,26%),(+2,00%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,52%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,40%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,23%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.