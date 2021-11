EICMA al via, torna lo show a due ruote

(Teleborsa) -dalla pandemia, si è aperta in mattinata nei padiglioni dicon il taglio del nastro da parte del ministro per lo Sviluppo Economico,, del governatore della Lombardia,e del sindaco di Milano,la 78esima edizione di Eicma, l'Esposizione Internazionale delleha commentato il Presidente della manifestazione, che si è detto "molto orgoglioso del risultato ottenuto, che non è inaspettato perché dietro c'è stato un lavoro di due anni, molto intenso e importante"."Il termine passione mi sembra l'elemento centrale nella vicenda legata al ciclo e motociclo, una passione che contraddistingue non solo gli appassionati, ma anche gli imprenditori", ha detto invece il ministro dello Sviluppo Economico,Con Eicma si dà spazio alla passione e all'entusiasmo, ma soprattutto si evidenzia la strategicità del settore delle fiere, che ha bisogno di questi momenti per poter presentare prodotti e innovazione", sottolinea il governatoreMentre per il sindaco di Milano,"sarà certamente un'esposizione di grande attualità. Il pubblico previsto sarà il 30% rispetto al 2019, ma è già ottimo. Ormai in questo momento di fiere se ne fanno pochissime, qui con coraggio e prudenza, stiamo ripartendo".All'interno deioccupati quest'anno oltre 820 i brand (il 45% dei quali provenienti da 35 paesi esteri) che porteranno in scena fino domenica novità, anteprime e il futuro della mobilità su due ruote. Molto significativa anche la presenza delle aziende del made in Italy che, come sottolineato dal presidente di Confindustria Ancma"confermano su questo palcoscenico il proprio primato in Europa perI primi due giorni dell'esposizione sono riservati a stampa e operatori, mentre dè prevista l'apertura al pubblico.