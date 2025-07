Gara ENAC per i voli da Ancona: tre compagnie in corsa per le rotte agevolate

(Teleborsa) - Ieri, lunedì 30 giugno 2025, alle ore 15:30, èper l’affidamento dei servizi aerei in regime di oneri diSonoper l’affidamento dei servizi sulle rotte da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa e due offerte per l’affidamento dei servizi aerei in regime di oneri di servizio pubblico sulla rotta Ancona – Napoli e viceversa, per un periodo di due anni a partire dal primo novembre 2025.Queste le compagnie aeree che hanno presentato le offerte e le relative rotte di interesse:• DAT per le rotte Ancona – Roma Fiumicino e Ancona – Milano Linate e viceversa;• Sky Alps per le rotte Ancona – Roma Fiumicino, Ancona – Milano Linate, Ancona – Napoli e viceversa;• Volotea per le rotte Ancona – Roma Fiumicino, Ancona – Milano Linate, Ancona – Napoli e viceversa.L’Enacriunendo in tempi brevi la Commissione appositamente costituita.