Marzocchi Pompe ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -ha comunicato di averin esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2021.Ladell’autorizzazione agli acquisti è di, mentre non sono previsti limiti temporali per l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.L'autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie e, in particolare a:- compiere, per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge, operazioni volte ad operare a sostegno della liquidità del titolo della Società e/o ai fini di stabilizzazione del valore dello stesso, nell'ottica di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e dei corsi ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;- costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire ovvero nell'ambito di operazioni straordinarie incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc;- operare sul mercato in un'ottica di investimento di medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature o nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente, ovvero ridurre il costo medio del capitale della Società o comunque cogliere opportunità di massimizzazione del valore del titolo che possano derivare dall'andamento del mercato;- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali.L'autorizzazione comporta la facoltà di acquistare azioni proprie, in una o più soluzioni, per un controvalore complessivo massimo di 350.000,00 euro.Marzocchi Pompe ha specificato che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.Per la realizzazione del suddetto piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società ha nominato Integrae SIM quale intermediario incaricato della gestione dell'operatività che coordinerà ed effettuerà gli acquisti in piena indipendenza, fino al 31 ottobre 2022, nel rispetto di parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare del 30 aprile 2021.