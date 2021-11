Eventi e scadenze del 30 novembre 2021

Dhh

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori12ª conferenza ministeriale (MC12) - La 12a conferenza ministeriale (MC12) si svolge a Ginevra. I ministri di tutto il mondo avranno l'opportunità di rivedere il funzionamento del sistema commerciale multilaterale, di rilasciare dichiarazioni preparate e di intervenire sui futuri lavori dell'OMCRapporto SVIMEZ 2021 - La Presentazione del "Rapporto SVIMEZ 2021 sull’economia e la società del Mezzogiorno" è organizzato da SVIMEZ. L'evento si svolge presso la Sala delle Conferenze delle Scuderie di Palazzo Altieri. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiISTAT - 14^ Conferenza nazionale di statistica - Al centro dei lavori della 14a edizione della Conferenza nazionale di statistica, verranno esaminati temi come la ripartenza post pandemica, la sostenibilità e l'inclusione. Per due giorni i protagonisti del Sistema statistico nazionale si confrontano su ruolo e prospettive di sviluppo della statistica ufficiale15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveImposta di bollo - Fatture elettroniche (III trim.) - versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2021.