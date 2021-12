Stellantis, a novembre 36.482 immatricolazioni: -33,3% rispetto al 2020

Gruppo Stellantis

(Teleborsa) - Ilnel mese di novembre 2021 ha totalizzato, con un calo del -33,3% rispetto allo stesso mese del 2020. Lo si apprende dai dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulle immatricolazioni. Nel complesso, Stellantis mantiene nel mercato italiano una quota del 34,9 per cento. Nel cumulato da inizio 2021, le immatricolazioni complessive del Gruppo ammontano a 519.525 unità (+6,4%), con una quota di mercato del 37,9%.Ildal canto suo ha immatricolato 15.521 vetture, con una flessione su base annua del 30,3 per cento a una quota di mercato del 14,9 per cento. Da inizio anno le nuove immatricolazioni del gruppo sono state 220.559, con un +5,1% e una quota di mercato del 16,1%.vanta 12.180 nuove immatricolazioni a novembre, con una flessione del 21,4% e una quota di mercato dell'11,7%. Da inizio anno le sue nuove immatricolazioni ammontano a 126.833, con una flessione dello 0,2% e una quota di mercato del 9,3%.