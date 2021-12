Alstom, a Hitachi Rail le attività del treno ad altissima velocità V300 ZEFIRO di Bombardier Transportation

Alstom

(Teleborsa) -ha annunciato oggi di aver accettato di trasferire ale attività di competenza din relative al treno ad altissima velocità. La transazione fa parte degli impegni assunti da Alstom con la Commissione Europea nell’ambito dell'acquisizione di Bombardier Transportation relativamente al V300 ZEFIRO. Alstom ha finalmente assolto oggi i suoi obblighi di disinvestimento come richiesto dalla decisione di autorizzazione della Commissione.Alstom continuerà ad onorare i propri obblighi nell'ambito degli ordini di materiale rotabile attualmente in corso per, per garantire continuità alla transizione. Per Hitachi Rail, la transazione consolida l'impegno della società nel mercato ferroviario dell’altissima velocità, specialmente in Italia con il, e rafforza le capacità delle proprie attività di Service e Maintenance. La transazione sarà conforme a tutti i processi sociali applicabili e alle consultazioni con gli organismi di rappresentanza dei dipendenti ed è soggetta alle approvazioni normative. Il perfezionamento della transazione è prevista per il primo semestre del 2022.