Apple ai fornitori: domanda di iPhone è rallentata

Apple

Apple

STMicroelectronics

Asml

Infineon

(Teleborsa) - Dopo i problemi causati dalla carenza globale di semiconduttori, sta emergendo un altro grattacapo per: la domanda per il nuovo iPhone 13 è rallentata proprio nel periodo chiave dell'anno, quello precedente alle festività natalizie. Il colosso di Cupertino avrebbe infatti, segnalando che alcuni consumatori hanno deciso di non acquistare l'articolo difficile da trovare, secondo quanto ha scritto Bloomberg.La notizia ha mandato, che si posiziona a 160,1 con una discesa del 2,81%, ma anche quello di molti suoi fornitori e altri protagonisti del mercato dei chip. Il gruppo italo-francesemostra un ribasso del 6,35%. A picco, che presenta un pessimo -4,73%, e ribasso scomposto anche per, che esibisce una perdita secca del 4,95% sui valori precedenti.Apple aveva, in calo rispetto a un obiettivo inziale di 90 milioni. La società è comunque sulla buona strada per una stagione festiva record, con gli analisti che prevedono un aumento delle vendite del 6% a 117,9 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi dell'anno. La notizia è negativa perché l'iPhone è il prodotto di punta di Apple e hadurante l'ultimo anno fiscale.