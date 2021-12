ITA Airways sigla accordo code-share con Etihad Airways

(Teleborsa) -, collegando i network delle due compagnie di bandiera italiana ed emiratina.Questa nuova partnership commerciale è progettata pertra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti e offrirà ai viaggiatori più opzioni e una migliore connettività per viaggiare attraverso Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Abu Dhabi.ITA Airways applicherà il suo codice “AZ” sui servizi operati da Etihad tra l'Italia ed Abu Dhabi, e la comapgnia degli Emirati applicherà il codice “EY” su 5 destinazioni nazionali italiane in collegamento con aeroporto di Roma Fiumicino (Genova, Bari, Brindisi, Catania, Palermo) e su una destinazione internazionale (Malta).Le due compagnie aeree stanno lavorando pere per offrire ai clienti opzioni di viaggio ancora più vantaggiose.