Eventi e scadenze dell'8 dicembre 2021

Campbell Soup

(Teleborsa) -UN Internet Governance Forum - IGF 2021 - Il 16° incontro annuale dell'Internet Governance Forum 2021 delle Nazioni Unite, dal titolo "Internet United", si svolgerà in Polonia. Durante l'evento ci saranno 300 diverse attività, tra cui workshop, forum di discussione, sessioni di gruppo e sessioni di networking. Il programma comprende anche dibattiti ai quali parteciperanno i rappresentanti dei paesi e delle organizzazioni internazionali e una sessione parlamentare. IGF è diventato negli anni il luogo di riferimento per la discussione globale sui temi della governance di InternetItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano9th Banking Forum and Fintech Expo - L'evento riunisce i professionisti del settore bancario sotto i riflettori. Al Forum si discuterà del nuovo modello di business delle banche a seguito dei rapidi cambiamenti tecnologici e dell'attuale ecosistema bancario. Verranno affrontate questioni strategiche di importanza per i professionisti dei servizi finanziariFifth ESRB annual conference - La quinta conferenza annuale del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) ha come evento la celebrazione del decimo anniversario dell'ESRB. Durante la conferenza, responsabili politici e banche centrali discuteranno sulla macroprudential policy. Discorso di apertura, pre-registrato di Christine Lagarde, in qualità di presidente dell'ESRB- Risultati di periodo