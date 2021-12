Air Italy decisa a procedere a licenziamento dei 1.450 lavoratori

(Teleborsa) -, la compagnia aerea in stato di liquidazione. L'ipotesi licenziamento infatti è sempre più concreta dopocon le Regioni Lombardia e Sardegna, i sindacati ed i commissari.Il confronto azienda-sindacati - secondo quanto riferiscono fonti sindacali - si è chiuso con ladi portare a termine la procedura di licenziamento collettivoUna decisione presa a dispetto delle, in attesa dell'approvazione della legge di Bilancio "nella quale si sta lavorando per inserire norme ad hoc per arginare la crisi devastante che sta colpendo il trasporto aereo""Da due anni seguo con il massimo impegno questa vertenza, che coinvolge centinaia di lavoratori di cui molti miei conterranei, cercando di trovare una soluzione seria per i dipendenti", ha commentato il viceministroassicurando "il MISE, con gli strumenti attualmente a disposizione, non farà mancare il suo sostegno".