Sciuker Frames, chiusa l'acquisizione del 60% di Teknika

Sciuker Frames

(Teleborsa) - Facendo seguito a quanto comunicato in data 10 novembre 2021, SCK GROUP, tramiteche ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy, rende noto che in data odierna è stato, società attiva nella produzione di zanzariere, avvolgibili e monoblocchi termoisolanti 100% Made in Italy.Sciuker Frames ha acquisito dai venditori (30% da Emanuele Verdina e 30% da Alberto Verdina) le quote rappresentative del 60% del capitale sociale di Teknika.Ilè pari a 2,9 milioni di euro che è stato corrisposto in data odierna quanto a circa 2,2 Milioni in denaro in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascun venditore e quanto a circa euro 700 mila mediante trasferimento ai venditori di n. 46.700 azioni proprie valorizzate 15 Euro ciascuna, sulle quali i venditori hanno assunto un impegno di lock-up fino al 15 gennaio 2026.Alla data di oggi, 9 dicembre 2021, la società detiene direttamente n. 221.039 azioni proprie, pari all’1,018% del capitale sociale.