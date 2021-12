Si muove in territorio positivo il comparto bancario a Piazza Affari (+2,81%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

grande capitalizzazione

Unicredit

Banco BPM

BPER

listino milanese

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Credem

small-cap

Banca Sistema

Banca Profilo

Banca Finnat

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 0 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 98.Intanto ilguadagna il 2,81%, dopo un inizio di giornata a 9.503,1.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 7,77%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,33%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,98%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,00%.In luce, con un ampio progresso dell'1,35%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,03%.Tra ledi Milano, scambia in profit, che lievita dell'1,21%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,93%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,75%.