Banche, titoli in netto rialzo spingono il Ftse Mib

(Teleborsa) - Seduta all'insegna del denaro per il comparto bancario italiano
con il Ftse Italia Banche
che guadagna il 3,9% superando la già tonica performance del Ftse Mib
(+1,7%).
Guardando i singoli titoli, tra i migliori del principale indice milanese, emergono i rialzi di Finecobank
(+4%) nel giorno dei conti, Intesa Sanpaolo
(+3,8%) che ha migliorato la sua stima di utile netto
per quest'anno a "ben oltre" 10 miliardi di euro dopo conti del terzo trimestre oltre le attese, e Bper
(+3,5%) il cui Cda si riunione oggi per l'approvazione dei risultati.
Bene anche MPS, Unicredit
(entrambe +3,4%), Banca Mediolanum
(+3,2%), Banco BPM
(+2,6%) e Mediobanca
(+2,4%).