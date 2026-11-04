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Banche, titoli in netto rialzo spingono il Ftse Mib

Lo sguardo resta sulle trimestrali

Banche, Finanza
Banche, titoli in netto rialzo spingono il Ftse Mib
(Teleborsa) - Seduta all'insegna del denaro per il comparto bancario italiano con il Ftse Italia Banche che guadagna il 3,9% superando la già tonica performance del Ftse Mib (+1,7%).

Guardando i singoli titoli, tra i migliori del principale indice milanese, emergono i rialzi di Finecobank (+4%) nel giorno dei conti, Intesa Sanpaolo (+3,8%) che ha migliorato la sua stima di utile netto per quest'anno a "ben oltre" 10 miliardi di euro dopo conti del terzo trimestre oltre le attese, e Bper (+3,5%) il cui Cda si riunione oggi per l'approvazione dei risultati.

Bene anche MPS, Unicredit (entrambe +3,4%), Banca Mediolanum (+3,2%), Banco BPM (+2,6%) e Mediobanca (+2,4%).
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