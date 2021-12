Oracle vola grazie a trimestrale e guidance

Oracle

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 13,56%.A fare da assist al titolo contribuiscono i risultati trimestrali e la guidance fornita dalla società. L'EPS è stato pari a 1,21 dollari su base adjusted superiore agli 1,11 dollari attesi dal consensus. Il fatturato, nel secondo trimestre fiscale dell'anno, è cresciuto del 6% a 10,36 miliardi di dollari, meglio dei 10,21 miliardi stimati dal mercato.Quanto alla guidance per il suo terzo trimestre fiscale, Oracle prevede un utile per azione compreso tra 1,14 e 1,18 dollari su base adjusted ed un fatturato in rialzo tra il 3% e il 5%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 98,82 USD con tetto rappresentato dall'area 104,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 96,82.