SenseTime rinvia IPO a Hong Kong dopo blacklist USA

(Teleborsa) -, startup cinese attiva nel campo dell'intelligenza artificiale, ha(IPO) sulla borsa di Hong Kong, dopo essere stata. "La società rimane impegnata a completare presto l'offerta e la quotazione", si legge in una nota. SenseTime aveva in programma la vendita di 1,5 miliardi di azioni in un range di prezzo tra 3,85 e 3,99 dollari di Hong Kong, secondo i documenti depositati dall'azienda. Questo avrebbe consentito alla startup di raccogliere fino a 767 milioni di dollari, una somma già ridotta rispetto al target originale di 2 miliardi.Il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto SenseTime a un elenco di "", accusandola di aver sviluppato programmi di riconoscimento facciale in grado di determinare l'etnia di un bersaglio, con particolare attenzione all'identificazione degli uiguri. "Ci opponiamo fermamente alla designazione e alle accuse che sono state fatte in relazione ad essa - ha risposto SenseTime in una nota - Le accuse sono infondate e riflettono una percezione errata di fondo della nostra società. Ci rammarichiamo di essere stati presi".