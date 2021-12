Francesco Starace (Enel) e José Manuel Entrecanales (Acciona) ricevono il Premio Tiepolo 2021 a Madrid

Enel

(Teleborsa) -, Amministratore Delegato e Direttore Generale di, e, Presidente e Amministratore Delegato di, hanno ricevuto ieri il, riconoscimento che, dal 1996, distingue il percorso di imprenditori di successo provenienti da Spagna e Italia e il loro importante contributo al miglioramento delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. La cerimonia di premiazione si è svolta a, presso il Palazzo de Amboage, sede della rappresentanza diplomatica della Repubblica Italiana, alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo economico e imprenditoriale dei due Paesi.In particolare, all'hanno partecipato l'ambasciatore, Riccardo Guariglia, il terzo vicepresidente del governo e ministro per la Transizione ecologica e la sfida demografica, Teresa Ribera, il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, e i presidenti di CCIS, Marco Pizzi, e CEOE, Antonio Garamendi. Francesco Starace, che non ha potuto essere presente alla cerimonia, è stato rappresentato dall'amministratore delegato di Endesa,, che a suo nome ha ritirato il premio e portato il suo ringraziamento."È un onore ricevere questo premio, - ha commentato- che mette in evidenza l'integrazione e lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna. Due Paesi partner strategici in diversi ambiti, uno dei quali è la transizione ecologica. Il Gruppo Enel opera da tempo in entrambi i Paesi in modo integrato e con obiettivi e progetti comuni, promuovendo la decarbonizzazione attraverso le energie rinnovabili, l'uso efficiente dell'energia attraverso l'elettrificazione e reti elettriche moderne e resilienti. Gli investimenti previsti per i prossimi anni in entrambi i Paesi rappresentano circa la metà del piano di investimenti del Gruppo Enel, e comprendono importanti progetti nell'ambito del Piano di Ripresa Europea, che consentiranno ad entrambi i Paesi di dare impulso a un'economia più moderna, competitiva e sostenibile, aiutando al contempo la crescita industriale e l'occupazione”.