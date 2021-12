TIM aggiorna le previsioni per il 2021

TIM

(Teleborsa) -ha aggiornato le previsioni gestionali dell’esercizio 2021. L’AL organico della Business Unit Domestic è stimato in diminuzione (“low teens decrease”) verso l’anno 2020, con un peggioramento rispetto alla precedente previsione comunicata ad ottobre (“high single-digit decrease”), imputabile - spiega la compagnia in una nota "principalmente a minori ricavi della telefonia fissa", in parte connessi all’andamento dell’accordo con DAZN per la distribuzione della Serie A TIM."Eventuali accantonamenti non ricorrenti saranno determinati sulla base degli esiti dellae saranno valutati in sede di bilancio 2021".Grazie alla crescita della(“mid single-digit”, come già precedentemente comunicato), l’EBITDA AL consolidato organico di Gruppo 2021 è atteso superiore a 5,4 miliardi di euro.L’andamento deidi Gruppo - continua TIM nell'aggiornamento delle previsioni - è confermato in calo (“low single-digit”, come già precedentemente comunicato) e l’indebitamento finanziario netto consolidato rettificato AL è atteso a circa 17,6 miliardi di euro dopo il pagamento di licenze per 435 milioni di euro, di cui 140 milioni di euro a seguito dell’aggiudicazione delle frequenze 5G in Brasile., unitamente ai risultati del bilancio 2021 e alla guidance relativa al triennio 2022/24, che terrà conto dell’atteso consolidamento degli asset di telefonia mobile di Oi in Brasile e delle azioni di riorganizzazione aziendale necessarie ad affrontare un "".