Germania, indice GFK gennaio -6,8 punti: peggio delle attese

(Teleborsa) - Per il secondo mese di fila,. Il sentiment, infatti, dovrebbe aver registrato un peggioramento a gennaio: sia le aspettative economiche che di reddito, insieme alla propensione all'acquisto, sono diminuite. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per gennaio un valore di, rispetto al -1,8 di dicembre (rivisto da -1,6). Le attese degli analisti avevano indicato un peggioramento fino a -2,7 punti.Peggiorano, per la terza volta consecutiva, lesulla situazione economica, con l'indicatore che scende di 13,9 punti a quota 17,1. L'indicatore sullascende ai minimi da gennaio 2021 e si porta a 0,8 punti, mentre quello sulledei redditi scivola di 6 punti a quota 6,9."Il sentiment dei consumatori continua a essere fortemente sotto pressione da due parti mentre l'anno volge al termine - spiega Rolf Bürkl, esperto di consumatori di GfK - Un numero elevato di casi a causa dellaa di coronavirus con ulteriori restrizioni, nonché un, sta mettendo sempre più sotto pressione il sentimento dei consumatori". "Soprattutto, la regola 2G, che richiede ai clienti di essere completamente vaccinati o guariti, che si applica a gran parte del settore della vendita al dettaglio, infligge un duro colpo al business delle vacanze", ha aggiunto.