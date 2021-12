Lavoro, Legacoop-Ipsos fotografano le priorità degli italiani: ecco cosa emerge

(Teleborsa) - Per sostenere la crescita ed il lavoro lo Stato dovrebbe incentivare ilall’estero, definire un. E' quanto emerge da uncondotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana nell’ambito dell’, ideato e realizzato dall’AreaStudi dell’associazione insieme con il partner di ricercaIn particolare, il 46% degli intervistati indica come priorità la necessità di incentivare le imprese italiane a tornare a produrre nel nostro Paese; il 40% indica l’esigenza di definire un salario minimo; il 31% ritiene prioritario disincentivare i contratti a tempo determinato. Al quarto posto un riferimento al tema delle politiche attive, con l’indicazione della necessità di facilitare il passaggio da lavoro a lavoro (23%).Ild'altronde continua a rappresentare un: per 58% degli intervistati (il 73% tra gli studenti) è una, per il 44% (il 59% tra gli studenti) un modo per affermare la propria, per il 39% (il 50% tra gli studenti) un’opportunità diIl sondaggio ha inoltre indagato su quelli che gli italiani considerano gli: al primo posto, ex aequo, vengono indicati il(45% degli intervistati) e la(45%); al terzo posto la(28%), seguita dal lavoro come occasione di formazione, di apprendimento e di crescita (24%) e, in quinta posizione, da(22%)."Il lavoro è ancora la prima preoccupazione delle italiane e degli italiani, per sé e per i propri cari", commenta, aggiungendo che nell'attuale fase di ripresa "alcunidel mondo del lavoro italiano risultano molto evidenti". "Non si tratta solamente di consolidare ledel lavoro - prosegue Lusetti - ma anche di riformare glisenza minare la capacità competitiva di alcuni settori. Occorre poi ragionare in termini più complessivi:universalistici. Un paese che non riesce a impiegare le energie di cui dispone, che non riesce a mettere le persone giuste al posto giusto, che non riesce a valorizzare competenze, conoscenze, ambizioni e speranze, è un paese che non funziona".