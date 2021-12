Sesa, Intermonte e Intesa Sanpaolo confermano giudizi dopo semestrale

Sesa

(Teleborsa) - Gli analistisul titolo, dopo che la società (quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese) ha comunicato i risultati dellaConsolidata al 31 ottobre 2021 relativa al primo semestre dell'anno fiscale al 30 Aprile 2022.ha lasciato il target price invariato a 194,20 euro per azione, così come il giudizio a "Outperform".ha riaffermato un prezzo obiettivo di 214 euro per azione, con raccomandazione "Buy". Oggiregistra una flessione dell'1,89% e si attesta a 166,4 euro per azione."Sesa è emersa come una delle migliori aziende nel settore digitale e il gruppo è ben posizionato per cogliere ulteriori opportunità di M&A grazie a una posizione di liquidità molto forte, una reputazione in continua crescita e una governance chiara e lungimirante - scrive Intermonte -, i ricavi sono ben diversificati tra un'ampia base di clienti e che la carenza di IT non rappresenti un rischio"."Nel complesso, è nostra opinione che Sesa stia rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento nel settore dei servizi e delle soluzioni per la trasformazione digitale delle imprese, nell'attuale fase di ripresa dall'emergenza pandemica caratterizzata dall'accelerazione della domanda di digitalizzazione - è il giudizio di Intesa Sanpaolo - Sottolineiamo che, in quanto il contributo della distribuzione hardware all'EBITDA complessivo del gruppo è molto limitato".