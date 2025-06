Generalfinance, contratto di finanziamento re-factoring con Intesa per plafond di 20 milioni

Generalfinance

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha stipulato uncon, nella forma tecnica della ricessione di crediti (re-factoring) in modalità pro soluto IAS compliant, per unL'operazione si colloca nell'ambito del consolidato rapporto con il gruppo Intesa Sanpaolo e rientra nella strategia di Generalfinance volta a: i), ii) ottimizzare il costo della provvista e iii) incrementare la counterbalancing capacity, con l'obiettivo di sostenere la crescita dei crediti verso la clientela, in coerenza con le linee guida del nuovo piano Industriale.