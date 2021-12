Delivery Hero e Just Eat Takeaway balzano in borsa su nuovi annunci strategici

Delivery Hero

(Teleborsa) - C'è fermento suinella giornata odierna. Mostrano significativi rialzi sia, società tedesca di delivery che opera con il proprio brand e un network di partner locali in quattro continenti, che, colosso delle consegne di cibo a domicilio nato a febbraio 2020 dalla fusione dell'olandese Takeaway.com e del britannico Just Eat. Il primo si attesta a 97,78 con unsulla borsa di Francoforte, mentre il secondo passa di mano in forte guadagno,e attestandosi a 4.133,9 sulla borsa di Londra.Delivery Hero ha annunciato un, a causa della concorrenza e della carenza di personale. In particolare, Foodpanda Germany uscirà da sei città tedesche tra cui Colonia, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Monaco e Stoccarda, mentre un hub di innovazione rimarrà nel centro di Berlino e si concentrerà sulla sperimentazione di nuove funzionalità e tecnologie di prodotto. Queste mosse, si legge in una nota, dovrebbero permettere a Delivery Hero di "spostare le proprie risorse verso".Just Eat Takeaway.Com ha reso noto un, una catena di supermercati britannica controllata da, per gestire ordini e consegne sulla sua piattaforma. L'accordo è illa società, dopo aver annunciato una partnership simile con Asda il 14 dicembre. Le mosse arrivano dopo che Just Eat Takeaway.Com ha ricevuto critiche degli investitori, secondo i quali è troppo lenta a rispondere ai nuovi concorrenti nel settore.