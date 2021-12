USA, scorte petrolio settimanali in calo di 4,7 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono diminuite più delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli, negli ultimi sette giorni al 17 dicembre 2021, sono scesi di circa 4,7 milioni di barili a 423,6 MBG, contro attese per un decremento di 2,7 milioni.Gli stock dihanno registrato un aumento di 0,4 milioni a 124,2 MBG, contro attese per nessuna variazione, mentre le scorte dihanno registrato un incremento di 5,5 milioni a quota 224,1 MBG (era atteso un aumento di 0,5 milioni).Ledi petrolio sono calate di 2,5 milioni a 596,4 MBG.