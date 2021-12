ASPI conferma impegno per Gender Equality sostenendo tre progetti per le donne

(Teleborsa) -ribadisce il suoe contro le diseguaglianze di genere, sostenendo tre progetti volti all’accoglienza e il reinserimento sociale delle donne in difficoltà, in vista delle festività natalizie.Il primo segno di solidarietà è rappresentato da un finanziamento a favore della, nell'ambito dell'iniziativa "Caschi Rosa", promossa dagli Stati Generali delle Donne e sostenuta da Women of Change Italia, per l’apertura di una casa di accoglienza per donne vittime di violenza, con percorsi di accompagnamento verso il reinserimento nella società. Sostegno alle donne anche attraversoin condizioni di fragilità, accolte presso il Collegio universitario di merito Villa Nazareth di Roma, gestito dalla Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus. Il terzo progetto èdi WeWorld, finalizzato a contrastare la violenza domestica e favorire l’empowerment femminile come chiave per lo sviluppo locale.“Con questo spirito e consapevoli anche del nostro ruolo sociale, abbiamo voluto dedicare un’attenzione particolare, per queste festività natalizie, a progetti di sostenibilità sociale rivolti all’universo femminile", ha affermatoDirettore Human Capital Organization & HSE di Autostrade per l’Italia, aggiungendo siamo fortemente impegnati come Gruppo a supportare un concreto empowerment femminile con iniziative di sviluppo, formazione dedicate alle nostre donne che sempre più numerose contribuiscono alla realizzazione di uno sfidante piano industriale, ma anche con un’attenzione particolare al contrasto di qualunque forma di violenza anche negli ambienti di lavoro".Tre iniziative che si inseriscono nell'abito del, espressione della sua nuova vision e dell’impegno dell’azienda nell’ottica della sostenibilità sociale, che prevede anche numerose azioni per l’inclusione a partire dall’ambiente aziendale: dal supporto alla genitorialità al contributo alla retta degli asili nido per figli dei dipendenti, dai programmi estivi e l’orientamento scolastico per i figli ai percorsi formativi e prevenzione sanitaria, senza dimenticare i centri di ascolto."A testimonianza del nostro impegno - ha sottolineatoResponsabile Welfare Diversity & Inclusion - il Gruppo ha pubblicato un Decalogo Antimolestie, un percorso di consapevolezza che si affianca al nostro Codice Etico".