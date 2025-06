Aspi, 18 i diplomati nella terza edizione del master in "Ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali"

(Teleborsa) - Con la consegna deisi è chiusa la terza edizione delin "" e si apre la nuova edizione del percorso di formazione dedicato a ingegneri under 30, esperti delle infrastrutture stradali con competenze nel settore digitale e tech. I 18 neodiplomati, che vedono confermata l’assunzione a tempo indeterminato neldopo i due anni di inserimento in apprendistato di Alta Formazione, potranno, sin da subito, contribuire alla crescita dell’azienda e partecipare da protagonisti alla strategia per una mobilità sempre più sostenibile. Il master è nato grazie alla partnership tra ASPI e quattro eccellenze universitarie, il Politecnico di Milano, il POLIMI Graduate School of Management, il Politecnico di Torino, la Scuola Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino.In totale sono. Nella terza sono stati formati principalmente ingegneri civili, ambientali, esperti nei sistemi di trasporto e dei sistemi edilizi e di mobility Engineering. Nella quarta edizione, invece, altri 17 studenti inizieranno il nuovo percorso formativo.I ragazzi e le ragazze, in questi due anni di, hanno alternato momenti di studio in aula con altri di preparazione sul campo, entrando direttamente a contatto con le diverse realtà del Gruppo Aspi, dalle Società controllate alle Direzioni di Tronco, e confrontandosi così con le varie situazioni che quotidianamente popolano l’attività della vita autostradale.Inoltre, sono stati formati nella ricerca e attuazione dinell’ambito delladelle reti autostradali, grazie a un programma teso a rafforzare competenze ingegneristiche di progettazione, gestione trasportistica, manutenzione e controllo delle infrastrutture stradali, competenze digitali applicate all’infrastruttura (Monitoraggio IoT, Infrastrutture Smart Mobility), oltre a competenze manageriali di project management.Nei prossimi 24 mesi i nuovi studenti si alterneranno tra lezioni in aula edlungo la rete autostradale: dal Traforo del Monte Bianco passando per le Direzioni di Tronco di Udine e Bari. La volontà è quella di mettere a fattor comune gli aspetti più moderni legati all'innovazione tecnologica con quelli del mondo dell'infrastruttura. Una vera e propria scuola d'eccellenza, dove la teoria resta costantemente allineata alla pratica.L’iniziativa nasce in seno ad, framework che raccoglie tutti i progetti strutturati di formazione e inserimento in azienda, nato nell’ambito del più vasto programma di Autostrade del Sapere, avviato dal Gruppo Aspi attraverso una fitta rete di sinergie con scuole, Università e centri di ricerca finalizzata a produrre “saperi” in grado di far fronte alle grandi sfide nel mondo della mobilità.