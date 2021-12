Banca Popolare Sondrio, conclusa cartolarizzazione sofferenze

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Nell’ambito di un più ampio programma di interventi sui crediti deteriorati e in linea con la strategia di derisking e di miglioramento della qualità degli attivi, lo scorso 23 dicembre,ha concluso, insieme ad altri 11 Istituti partecipanti, l'operazione di cartolarizzazione di sofferenze denominata “POP NPLS 2021”.In particolare - si legge in una nota - l’istituto ha ceduto, con effetto economico dal 1° Gennaio 2021, un portafoglio di sofferenze del valore lordo pari a 420,9 milioni di euro (composto da crediti secured per il 57%) al veicolo di cartolarizzazione denominato “Luzzatti POP NPLs 2021 S.r.l” che, a sua volta, ha emesso relativamente a Banca Popolare di Sondrio tre tranches di notes ABS per complessivi115,622 milioni (27,47% del valore lordo dei crediti ceduti).A seguito del deconsolidamento contabile del portafoglio, l’NPE ratio lordo del Gruppo, al 31 Dicembre 2020 pari al 7,5%, dopo l’operazione è stimato attestarsi tra il 5 e il 6%.