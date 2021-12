GoDaddy balza in borsa dopo che investitore attivista acquista il 6,5%

GoDaddy

(Teleborsa) -, registrar di domini Internet e società di web hosting, sta registrando undopo che l'nella società, per un valore di circa 800 milioni di dollari. Starboard Value LP ha acquistato le azioni sulla base della convinzione che "fossero sottovalutate e rappresentassero un'interessante opportunità di investimento", secondo quanto si legge in un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Prima del rally odierno, il titolo GoDaddy aveva perso oltre l'8% da inizio 2021.Intanto, spicca il volosul New York Stock Exchange, dove si attesta a 83,13, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 84,61 e successiva a quota 88,87. Supporto a 80,35.