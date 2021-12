Manovra, al via esame lampo alla Camera

(Teleborsa) - Dopo la pausa di Natale,dove è prevista una seconda lettura lampo del testo licenziato la scorsa settimana al Senato. La Commissione bilancio di Montecitorio si riunisce oggi alle 15 per avviare i lavori sul testo di cui è relatrice Daniela Torto (M5S).Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le 18 macon l'obiettivo di evitare unache porterebbe inevitabilmenteLa Commissione dovrebbe chiudere l'esame nella mattinata di domani e la manovra approderà in Aula nel primo pomeriggio per la discussione generale con avvio delle votazioni non prima delle 18. Il calendario prevede già l'eventuale prosecuzione notturna della seduta e convocazioni per mercoledì 29, giovedì 30 e - se necessario - l'ultimo giorno dell'anno, venerdì 31. Scontata la richiesta di fiducia da parte del governo per far decadere"Ridurre le emissioni e raggiungere gli obiettiviSu questo dobbiamo dirigere i nostri sforzi nei prossimi anni e a questo scopo, nella legge di Bilancio, è stato istituito un Fondo per la strategia di mobilità sostenibile che mette a disposizione 2 miliardi di euro nel periodo 2023-2034". E' quanto si legge in una nota delle deputate e deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti."Le risorse andranno a potenziare quanto già avviato in questi anni,nelle nostre città. Si potranno realizzare piste ciclabili urbane e ciclovie turistiche, rinnovare iacquistare treni a idrogeno ma anche sviluppare e potenziare il trasporto merci irtermodale su ferro", aggiungono. "Il programma Fitfor55 indica la rotta che l'Ue dovrà seguire per raggiungere l'obiettivo emissioni zero. E l'Italia sta facendo la sua parteconcludono.