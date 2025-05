IA, AssoSoftware: "servono nuovi incentivi per accelerare la diffusione tra le imprese"

(Teleborsa) - "Come emerso dal recente report pubblicato da Confindustria "", il nostro Paese è ancora molto indietro relativamente alla diffusione dell’tra le imprese, soprattutto se consideriamo le PMI, che rappresentano la spina dorsale del nostro sistema produttivo". Lo ha dichiarato, Presidente di"Contrariamente allo storytelling mediatico, infatti, l'IA è una tecnologia che richiede un approccio sistematico, competenza e grande impegno, anche finanziario. Per questi motivi, ladell’IA deve essere necessariamente intermediata dadel settore, come le, che sono realmente in grado di portare i vantaggi della nuova tecnologia in azienda grazie alle applicazioni software gestionali", ha aggiunto."Parliamo di una filiera che oggi impiega oltre, produce più died è protagonista di una crescita continua – ha sottolineato Angeleri –. A questi numeri si contrappone, tuttavia, il livello ancora molto basso di adozione di software gestionali integrati da parte delle nostre PMI, di poco superiore al 30%. Percentuale che si riduce ulteriormente se si considerano anche le microimprese"."Per consentire a queste aziende di adottare soluzioni di IA è quindi fondamentale stimolare l’adozione del software con: da questo punto di vista, il Piano Transizione 5.0, che ha previsto per la prima volta un ampliamento dei beni incentivabili anche alla componente software, non ha riscosso successo tra le imprese a causa delle complesse procedure burocratiche necessarie per richiedere i crediti d’imposta", ha affermato il presidente di AssoSoftware."Come evidenziato anche nella memoria che abbiamo depositato sul, attualmente all’esame delle Commissioni Attività produttive e Trasporti della Camera dei Deputati, è quindi necessario introdurre strumenti normativi più chiari e settoriali, come codici di condotta specifici per lo sviluppo dell’IA, semplificare il sistema di incentivi – oggi troppo centrato su crediti d’imposta di difficile accesso – e di favorire l’adozione di meccanismi più inclusivi e tempestivi come i voucher", ha concluso Angeleri.