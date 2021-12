USA, Indice FED di Dallas dicembre scende a 8,1 punti

(Teleborsa) - In buona salutenel mese di dicembre, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. L'indice generale manifatturiero, elaborato dalla Federal Reserve di Dallas, si è portato a 8,1 punti rispetto agli 11,8 del mese precedente, restando in terreno positivo.L'indice di, una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato, è stabile a 26,7 punti. Isono scesi a 18,1 punti (da 19,6) così come il tasso di crescita dell'indice ordini è diminuito a 13,4 punti. L'indice diè salito a 27,8 punti, mentre l'indice delleè calato a 19,1 punti.