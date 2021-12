Giappone, balzo della produzione industriale a novembre su spinta automotive

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esserdopo il +1,8% registrato a ottobre. Il dato appare ben al di sopra delle attese che indicavano un +4,8%. Quello registrato a novembre è il balzo più elevato dal 2013, ovvero dall'inizio della serie storica comparabile.I dati hanno mostrato che laa motore è aumentata del 43,1% rispetto al mese precedente di novembre, anche questo un record, mentre la produzione di prodotti in plastica è aumentata del 9,5%.Leevidenziano aumenti più contenuti della crescita: quella ad un mese (dicembre) un aumento dell'1,6% e quella a due mesi (gennaio 2022) una crescita del 5%.il dato non destagionalizzato della produzione è indicato in crescita del 5,4% a novembre.L'aumento della produzione a settembre è stato trainato dalla forte crescita delle, che segnano un +7,4%, mentre lesono aumentate dell'1,7%. Laregistra un calo di 2,6 punti percentuali.