Apple contro Foxconn: stabilimento in India non rispetta standard

Apple

(Teleborsa) -ha messodi Foxconn, multinazionale taiwanese che si occupa di assemblare gli iPhone e fornire altri componenti chiave alla società di Cupertino. Le società hanno scoperto che alcuni. Lo stabilimento, che si trova nella città di Sriperumbudur (vicino a Chennai) e impiega circa 17.000 persone, è stato chiuso il 18 dicembre, dopo proteste perchè centinania di dipendenti erano stati curati per intossicazione alimentare.. L'anno scorso, quando lo stabilimento di un altro fornitore era stato posto sotto osservazione, la multinazionale statunitense aveva affermato che non avrebbe assegnato nuovi ordini fino a quando il fornitore non avesse affrontato la questione.Un portavoce di Foxconn ha dichiarato che la società sta apportando, adottando misure immediate per migliorare le strutture e ha aggiunto che tutti i dipendenti continueranno a essere pagati mentre si apportano i miglioramenti necessari per riavviare le operazioni, secondo quanto riportato da Reuters. Un portavoce di Apple ha detto di averper valutare le condizioni nei dormitori "a seguito delle recenti preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sulle condizioni di alloggio presso Foxconn Sriperumbudur".