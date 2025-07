Nvidia prima azienda a valere più di 4 mila miliardi di dollari, Microsoft non è lontana

Nvidia

(Teleborsa) - Il colosso informatico statunitensehadurante la seduta di ieri, superando il precedente record di 3.900 miliardi di dollari, fissato daa dicembre del 2024. Le azioni Nvidia hanno chiuso la giornata in rialzo dell'1,8%, cedendo parte dei guadagni e portando la capitalizzazione di mercato dell'azienda a 3.970 miliardi di dollari.L'azienda californiana, fondata nel 1993, ha superato per la prima volta la soglia dei 2.000 miliardi di dollari ae ha superato i 3.000 miliardi di dollari adello stesso anno.Nvidia ha tratto notevoli profitti dalladal lancio di ChatGPT alla fine del 2022. L'azienda si è posizionata come leader decisivo nella creazione di unità di elaborazione grafica che alimentano modelli linguistici di grandi dimensioni.Il recente rally di Nvidia è avvenuto nonostante le tensioni geopolitiche e le continue restrizioni sui chip che hanno ostacolato le vendite in Cina. Nvidiaall'inizio di quest'anno, secondo cui l'intelligenza artificiale del futuro non avrebbe avuto bisogno di così tanti chip.L'impennata delle azioni di Nvidia le ha conferito un. Ora Nvidia vale circa il 7,5% nell'indice S&P 500, ampiamente considerato dagli investitori come il punto di riferimento per il mercato azionario statunitense.Nvidiaazienda a superare la soglia dei 4 trilioni di dollari. Il valore di mercato diè di circa 3,7 trilioni di dollari, mentre Apple vale circa 3,1 trilioni di dollari.