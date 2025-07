Apple, Sabih Khan sarà il nuovo Chief Operating Officer

Apple

(Teleborsa) -, colosso tecnologico statunitense, ha annunciato che, Senior Vice President Operations di Apple, entro la fine del mese, nell'ambito di una. Williams continuerà a riportare al CEO di Apple, Tim Cook, e a supervisionare il team di design di Apple e Apple Watch, oltre alle iniziative aziendali in ambito salute. Il team di design di Apple riporterà poi direttamente a Cook dopo il pensionamento di Williams, previsto per la fine dell'anno."Sabih è uno stratega brillante ed è stato uno degli architetti principali della supply chain di Apple - ha dichiaratodi Apple - Durante la supervisione della supply chain di Apple, ha contribuito a introdurre nuove tecnologie nella produzione avanzata, ha supervisionato l'espansione della presenza produttiva di Apple negli Stati Uniti e ha contribuito a garantire che Apple potesse rispondere in modo agile alle sfide globali. Ha portato avanti i nostri ambiziosi sforzi in materia di sostenibilità ambientale, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale di Apple di oltre il 60%".ed è entrato a far parte del team esecutivo come Senior Vice President of Operations nel 2019. Negli ultimi sei anni, si è occupato della catena di approvvigionamento globale di Apple.Durante la sua carriera in Apple,ha sviluppato una catena di approvvigionamento che ha supportato la crescita di Apple e l'espansione dei suoi clienti in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Cina, India, Giappone e in tutto il Sud-est asiatico. Ha guidato le iniziative di responsabilità dei fornitori di Apple e ha svolto un ruolo chiave nell'introduzione dei programmi per iPod e iPhone. Ha guidato lo sviluppo di Apple Watch oltre un decennio fa e ha progettato la strategia sanitaria dell'azienda. Negli ultimi anni, Williams ha anche supervisionato il team di design di Apple, leader del settore."Nutro un profondo amore per Apple. Lavorare con tutte le persone straordinarie di questa azienda è stato un privilegio che dura una vita, e non ringrazierò mai abbastanza Tim per l'opportunità, la sua leadership ispiratrice e la nostra amicizia nel corso degli anni - ha dichiarato Williams - A. A partire dal prossimo anno, ho intenzione di trascorrere più tempo con amici e familiari, inclusi cinque nipoti e il numero è destinato a crescere".