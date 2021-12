Didi, continua il declino a Wall Street: raggiunti nuovi minimi da IPO

Didi

Uber

Didi Global Inc Spon Each Rep

(Teleborsa) - La società di servizi di trasporto passeggeri, spesso chiamata lacinese,man mano che emergono dettagli riguardanti la quotazione a Hong Kong . Didi starebbe infatti considerando di utilizzare un meccanismo che gli consentirà di quotare azioni sulla borsa asiatica senza raccogliere capitali o emettere nuove azioni, secondo quanto riportato da Reuters citando fonti anonime. Il meccanismo, noto come "", consentirebbe ai. La nuova quotazione potrebbe avvenire tra aprile e giugno, secondo le indiscrezioni. Due giorni fa è emerso che la società hadella società a tempo indeterminato. Il divieto è arrivato alla fine del periodo di lock-up, ovvero 180 giorni dopo l'offerta pubblica iniziale (IPO) che ha portato la società a Wall Street. Durante questo periodo, il personale attuale ed ex non era autorizzato a vendere azioni.Intanto, affondasul New York Stock Exchange, con i prezzi allineati a 4,96 per una. Si tratta del nuovo minimo dalla quotazione, avvenuta a giugno 2021. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 4,787 e successiva a quota 4,613. Resistenza a 5,277.