Consob, sarà Carlo Comporti a prendere il posto di Carmine Di Noia

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato l'avvio della procedura per la(Commissione nazionale per le società e la Borsa) in sostituzione del Commissario Carmine Di Noia. Lo si legge nella nota del Governo diffusa alla fine del Consiglio dei Ministri di ieri sera, 29 dicembre 2021. Di Noia ha rassegnato le dimissioni per assumere l'incarico di Direttore della Direzione per gli affari finanziari e delle imprese presso l'OCSE.Carlo Comporti è, parte del gruppo. In precedenza ha lavorato per il Committee of European Securities Regulators (CESR), che è poi stato trasformato nell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dove ha anche ricoperto la carica di Secretary General. Nel suo curriculum figura anche un'esperienza come Visiting Professor presso l'Università di Siena, dove ha tenuto per diversi anni corsi di diritto.