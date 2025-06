Relazione Savona, operatori: tante crypto, poca Borsa. Bene su integrazione mercati

Euronext

(Teleborsa) - Sullec'è una " spinta dell'illusione di facili guadagni così ben descritta da Carlo Collodi nel "Campo dei miracoli" di Pinocchio", oltre che "un'analogia che si va determinando con le radici della crisi finanziaria del 2008"; sulc'è una "difficoltà di dialogo" con la BCE, ancora più rilevante se si considera che dalla seconda metà del 2024 l'Autorità italiana ha ricevuto una cinquantina di esposti o richieste di chiarimento; sulin Italia " aumentano le richieste di interventi rivolte al Governo, affrontando le incertezze applicative di una normativa ufficialmente introdotta come extra-ordinem, diventata multi-purpose"; sulla"l'eurosistema potrebbe e dovrebbe fungere da naturale laboratorio sperimentale", con il nuovo assetto che creerebbe "solide basi per ridurre la dipendenza europea dalle sorti del dollaro e incanalare l'abbondante risparmio europeo verso un suo uso produttivo". Sono alcuni dei passaggi più importanti della, nell'incontro annuale con il mercato finanziario."Il presidente ci ha abituato a interventi di grande respiro e di grande ampiezza, come anche questo - commenta- che però non ha escluso anche una particolare concretezza, sia sui problemi globali che ci riguardano come le criptovalute - che sono un suo interesse fondamentale - ma non solo: ci ha fatto un resoconto di un'attività veramente intensissima della Consob di questi mesi, che va riconosciuta, ci ha ricordato lo sforzo che davvero si sente nell'ultimo anno di impegnarsi per semplificare le regole e rendere più competitivi e attraenti i mercati, e ci ha ricordato un po' tutti i problemi che ci sono sul campo in un periodo di particolare vivacità, sia di competizione internazionale tra mercati sia proprio nell'ambito del mercato italiano. Quindi l'ho trovato un discorso equilibrato, istituzionale, ma queste caratteristiche non gli hanno impedito di essere anche molto ficcante".La parola Borsa, su cui la Consob vigila, è stata pronunciata solo tre volte in un discorso di sedici pagine, tutte in un passaggio in cui Savona si è soffermato sul dibattito in corso sulla collocazione della Borsa Italiana nel contesto del Gruppo. "La relazione è chiaramente di altissimo livello, però c'è troppa macroeconomia, troppa visione da Banca d'Italia e non da Consob, con brevi accenni ai mercati mentre Euronext Growth Milan non è mai stato citato", fa notare. "C'è poi nella premessa quel riferimento al fatto che quello che propone è responsabile sua e non dei Commissari, quindi fa pensare che non ci sia stato proprio un grande accordo su questa relazione - aggiunge - Importante l'accenno all'unificazione dei mercati, ma francamente troppo spazio alle criptovalute".Parlando di Euronext, il numero uno della Consob ha evidenziato la mancanza di chiarezza "se la gestione delle sette borse che compongono la holding olandese permette al management del Gruppo di seguire una logica puramente allocativa di tipo strettamente economico o se è richiesta la tutela indipendente degli interessi di ciascuna borsa nazionale per creare un mercato che mantenga, come taluni richiedono, il risparmio nel territorio in cui si forma". "Negli ultimi 4 anni abbiamo integrato i mercati italiani all'interno del gruppo Euronext facendo grossi investimenti in Italia, soprattutto negli asset che prima erano solo domestici e adesso sono europei - dice- Grazie a questo abbiamo creato una catena del valore che va proprio nella direzione che accennata dal presidente Savona quando diceva che bisogna tenere i risparmi europei in Europa. Quindi noi lo facciamo sia per gli investitori o gli asset owner istituzionali, ma anche per il retail. Sono d'accordo sul fatto che bisogna superare alcune leggi o regolamentazioni - e io aggiungerei anche pratiche domestiche - che impediscono che questa armonizzazione venga finalizzata. Secondo me non dobbiamo aspettare l'ennesimo pezzo di legge europeo per fare qualcosa, che già si può fare adesso".Savona ha descritto come "indispensabili" la creazione dell'Unione Europea dei Mercati dei Capitali e per l'ancora più ambizioso varo dell'Unione Europea dei Risparmi e degli Investimenti per completare il mercato unico dei beni con propria moneta. "Il presidente sottolinea con grande forza la sempre crescente integrazione dei mercati, non solo reali ma ovviamente quelli finanziari, e quindi sottolineata - anche con un po' di disappunto - il fatto che in questo periodo vi sia minore coordinamento, soprattutto in alcuni mondi come quello - lui lo chiama dell'infosfera, delle valute digitali, delle crypto - dove forse invece sarebbe veramente necessario un maggiore coordinamento", commenta. "Allo stesso tempo sottolinea come almeno i paesi dell'euro possano invece fare uno sforzo importante per dotarsi non solo di un euro digitale ma avere un assetto anche istituzionale diverso, che possa però consentire di affrontare queste sfide", aggiunge."Mi è molto piaciuto il riferimento del presidente all'assoluta urgenza e necessità di costruire la Capital Marketing Union europea - nota- e di muoversi più rapidamente verso una convergenza anche verso l'autorità di vigilanza unica nel mercato europeo, facendo convergere le prassi di vigilanza e muovendosi anche verso un testo unico delle regole che governano la Borsa. Mi sembra un'indicazione molto importante da parte da un regolatore nazionale così autorevole come la Consob".