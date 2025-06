ESMA, il croato Ante Zigman entra nel Management Board

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha. L'elezione si è svolta durante la riunione del Board of Supervisors a Varsavia il 17 giugno e assumerà l'incarico il 6 luglio 2025.Zigman, della Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) della Croazia,, della Finanzmarktaufsicht (FMA) dell'Austria, che ha ricoperto due mandati e il cui mandato presso la FMA termina il 5 luglio 2025.Il Management Board,dell'ESMA, è responsabile di garantire che l'Autorità svolga la propria missione e i compiti assegnatile dal Regolamento istitutivo. Dal 6 luglio 2025, il Management Board sarà composto da: Verena Ross, ESMA; Thorsten Potzsch, BaFin; Vasiliki Lazarakou, HCMC; Carlo Comporti, CONSOB; Jos Heuvelman, AFM; Armi Taipale, FIN-FSA; Ante Zigman, HANFA; Natasha Cazenave, direttore esecutivo dell'ESMA (membro senza diritto di voto); Vojtech Belling, vicepresidente dell'ESMA (osservatore); rappresentante della Commissione europea (membro senza diritto di voto).Nella stessa riunione ha avuto luogo l'elezione dei presidenti dei comitati permanenti per la gestione degli investimenti e gli emittenti dell'ESMA.della CNMV (Spagna) è stato eletto Presidente del Comitato Permanente per la Gestione degli Investimenti, mentredella Financial Services and Markets Authority, FSMA (Belgio) è stata eletta Presidente del Comitato Permanente per gli Emittenti.