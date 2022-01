Airtime Partecipazioni valuta dual listing sulla borsa di Milano

Airtime Partecipazioni

Airtime Partecipazioni S.P.A

(Teleborsa) -, società italiana che sviluppa tecnologie innovative nell'ambito delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari, potrebbe quotarsi. L'operazione sarebbe un, visto che da settembre 2021 è quotata sul listino Euronext Growth della borsa di Parigi. Lo scrive l'ANSA, citando fonti a conoscenza della situazione. Dopo poco più di tre mesi da public company, la società romana ha, scambiando oggi a quasi 55 euro per azione (rispetto a un prezzo di collocamento di 4,82 euro).A fine dicembre la società ha lanciato il, con il quale è diventata operativa la joint venture con Phonetime e Matchcom, realtà attive da oltre 20 anni nel mercato del traffico voce e SMS con oltre 450 clienti in tutto il mondo. A breve dovrebbe essere presentato ilOggi si muove in territorio negativo, che si attesta a 54,98, con un calo dell'1,84%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 51,37 e successiva a quota 47,75. Resistenza a 57,3.